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Apple sektörde en iyi olduğunu iddia etmişti. Apple'a şok dava

Apple şirketi gizlilik konusunda diğer şirketlerden daha güvenilir olduğunu iddia ediyordu. Apple'ın bu iddialarının sonucunda şirkete dava açıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:13
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Apple'a gizlilik konusunda dava açıldı

Apple sektörde en iyi olduğunu iddia etmişti. Apple'a şok dava
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Apple, kullanıcı gizliliğini konusunda diğer firmalarla kendini mukayese ediyor ve şirket olarak en iyi olduğunu iddia ediyordu. Şirket, Meta gibi büyük teknoloji şirketleriyle bu konuda fikir ayrılığına düştü. Apple’ın gizlilik düşüncesine karşı çıkan Meta, bu süreçte milyarlarca dolar kaybettiğini duyurdu.

Uygulama geliştiricisi ve güvenlik uzmanı olan Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry, iOS‘un kullanıcıların yaptığı her dokunuşu kendi uygulamaları aracılığıyla kaydedip, Apple’a gönderdiğini açıkladı. Araştırmanın şaşırtan kısmının ise iOS ayarlarından cihaz analizlerinin paylaşımını devre dışı bırakmış olmaları olarak gösterildi.

Mysk ve Bakry, Apple’ın topladığı verilerin oldukça ayrıntılı olduğunu söyledi.

Verilerin toplandığını ifade eden yazılımcılar, test için iOS 14.6 sürümüyle jailbreak edilmiş bir iPhone kullanmıştır. Aynı test iOS 16 ve jailbreak edilmemiş bir iPhone’da deneyen ekip, önceki araştırmayla benzer sonuçlarını ortaya çıkardı. Mysk, en son işletim sisteminde kullanılan şifrelemeden ötürü hangi verilerin gönderildiğini tespit edemedi.

Verileri topladığı ortaya çıkan Apple’a, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini gerekçe göstererek toplu dava açıldı. Ekip, şirketin verileri toplamasını değil, kullanıcıya gizlilik özgürlüğünü sağladığı konusunda yaptığı aldatmacayı öne sürdü.

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