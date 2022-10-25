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Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti

Apple'ın baş tasarımcısı Evans Hankey istifa etti. Hankey, çalışanlarına geçiş süreci olması için önümüzdeki altı ay boyunca şirkette kalıp gitmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:05
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Apple'ın baş tasarımcısı Evans Hankey istifa ettiğini açıkladı

Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
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Apple’da önemli bir yer eden Jony Ive, şirketten ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Daha önceleri Apple’a danışmanlık yapan Ive’nin yerine, onunla yakın çalışan isimlerden Evans Hankey atanmıştı. Ancak Hankey de şirketten istifa etti.

Endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Hankey, çalışanlarına geçiş süreci olması için önümüzdeki altı ay boyunca şirkette kalıp gitmeyeceğini açıkladı. Hankey’in yerini alacak kişi şu an için açıklanmadı.

Hankey daha önce Ive liderliğinde çalışmış, Ive ayrıldığında onun görevini devralmıştı. Apple’ın cihazlarının kalitesini ve ürünleri büyük ölçekte üretme stratejilerini denetledi ve Alan Dye ile yakın çalışma kararı aldı.

Hankey’in yerine geçecek kişinin Apple’ın endüstriyel tasarım başkan yardımcısı olarak görev yapan Richard Howarth olabileceği düşünülüyor.

Ive veda konuşmasında Hankey ve Dye’ı “en yakın arkadaşları” olarak adlandırmış, ayrılırken “Ekip, en yakın iş arkadaşlarımın mükemmel liderliği altında kesinlikle gelişecek” ifadelerini kullanmıştı.

Apple sözcüsü Hankey’in ayrılığını doğruladı. Sözcü basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

Apple’ın tasarım ekibi, inkar edilemez bir şekilde Apple olan ürünleri hayal etmek için dünyanın dört bir yanından ve birçok disiplinden uzman yaratıcıları bir araya getiriyor. Kıdemli tasarım ekibi, onlarca yıllık deneyime sahip güçlü liderlere sahip. Evans, geçiş boyunca kalmayı planlıyor. Kendisine liderliği ve katkıları için teşekkür etmek istiyoruz.

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