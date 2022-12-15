iOS 16.3'ün ilk Beta sürümünün testleri başladı

iOS’un yeni sürümünün testlerinin başladığı ortaya çıktı. Apple’a kayıtlı geliştiriciler için güncellemelerin yayınlandığı ifade edildi.

iOS’un emojiler bölümünde bir takım yenilikler yaptığı belirtilirken iOS 16.3 ve MacOS Ventura 13.2 için güvenlik bölümündede köklü değişiklikler yapıldı ifade edildi. Güncellenen güvenlik özelliğiyle birlikte artık kullanıcı hesaplarında yeni bir cihazdan oturum açılacağı, cihazlarda ek güvenlik anahtarı isteneceği aktarıldı.

Yeni güvenlik özelliğine sahip iOS 16.3’ün ilk betası, 5.33 GB boyutunda olarak tanımlandı.

İOS 16.3 BETA NASIL İNDİRİLİR?

iOS 16.3 için genel beta güncellemesinin yayınlanmasını beklenebilir. Yeni sürüme daha erken erişmek isteniyorsa, bir geliştirici hesabı açmak gerekiyor. Bunun için de Apple’a her yıl 99 dolarlık bir ücret ödenmelidir.

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