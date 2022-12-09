9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Apple çocuk istismarını önleyebilecek özelliğinden vazgeçti

Apple çocuk istismarını önleyebilecek özelliğinden vazgeçti

Apple iCloud fotoğraflarını CSAM özelliğiyle tarayacağını söylemişti. Bu özellikle herhangi bir kullanıcının çocuk istismarında bulunup bulunmadığını anlayarak polisle iş birliğine gideceğini ifade etmişti. Apple sözcüsü özellikten vazgeçtiğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:18
Takip Et

Apple CSAM özelliğinden vazgeçtiğini açıkladı

Apple çocuk istismarını önleyebilecek özelliğinden vazgeçti
+
Aa
-

Teknoloji devi Apple, CSAM tarama özelliği ve Mesajlar uygulaması için Ebeveyn Denetimi, Siri ve Arama uygulamasını güçlendirmek gibi değişiklikler yaptığını duyurdu. Birçok Apple kullanıcısı, gizlilik açısından iCloud fotoğraflarının taranmaması gerektiğini konusunda tepki gösterdi.

Apple, konuyla ilgili kullanıcılarının gizliliğini koruyacağı ve üçüncü tarafların verilere ulaşamayacağını belirtse de bu durum işe yaramadı. İnsanlar, gözetim konusunda ve şirketin diğer alanlarda tarama yapması konusunda inandırılamadı.

Apple Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Craig Federighi, Wall Street Journal’a CSAM tarama özelliğini kaldırdıklarını doğruladı. Birlikte getirilen diğer özelliklerin ise hala kullanımda olduğunu belirtti. Ek olarak da çocuklara yönelik istismarı gerçekleşmeden önlemek için enerjilerini harcadıklarını açıkladı. Apple, 2021 yılında resmi web sitesi üzerinden de CSAM ile ilgili bilgileri kaldırmıştı. Fakat konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Apple ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“iCloud Fotoğrafları için daha önce önerdiğimiz CSAM algılama aracıyla ilerlememeye karar verdik. Şirketler kişisel verileri taramadan da çocuklar ve gençleri korumaya, mahremiyet haklarını korumaya ve interneti çocuklar ve hepimiz için daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için hükümetler, çocuk savunucuları ve diğer şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
2
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
3
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
6
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
7
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.