Araba camındaki siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş. Merak edilen detay sonunda ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Araba camındaki siyah noktalar meğer bu işe yarıyormuş. Merak edilen detay sonunda ortaya çıktı

Araba camlarının kenarlarında yer alan ve çoğu zaman benekli desenlerle süslenmiş siyah şeritlerin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Aslında bu şeritler, "frit" olarak adlandırılıyor ve sürüş güvenliği için hayati bir öneme sahip.

Otomobillerde, otobüslerde veya metrolarda sıkça karşılaştığımız bu siyah noktalar, sadece estetik bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda camların güvenli bir şekilde yerinde durmasını sağlayan önemli bir teknolojinin parçasıdır.

q3.jpg

FRİT'İN ÖNEMİ VE TARİHÇESİ

Otomobil endüstrisinin ilk gelişmeye başladığı 1950'li ve 1960'lı yıllarda, araçların ön camlarını sabitlemek için metal çerçeveler kullanılıyordu. Ancak zamanla bu çerçeveler, estetik ve pratik nedenlerle yerini yapıştırıcı özellikli şeritlere bıraktı. İşte frit adı verilen bu siyah şeritler, camın metal yüzeye daha güçlü bir şekilde yapışmasını sağlayarak çerçevelerin yerini aldı. Günümüzde, bu şeritlere hem lüks otomobillerde hem de standart araçlarda rastlamak mümkündür.

q2.jpg

FRİT'İN KORUYUCU ROLÜ

Frit şeritleri, sadece camın yapışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda camın yapışkan malzeme ile birleştiği noktada oluşabilecek zayıflıkları önler.

Güneş'in ultraviyole ışınları, camla metalin birleştiği alanlarda zamanla yapışkanın zayıflamasına neden olabilir. Frit, bu noktaları koruyarak yapışkanın dayanıklılığını artırır ve camın yerinden oynamasını engeller.

Siyah şeritlerin benekli deseni, sıcaklığın cam boyunca eşit şekilde dağılmasını sağlar. Bu sayede, camda oluşabilecek optik bozulma ve merceklenme gibi sorunlar en aza indirilir.

q1.jpeg

Ayrıca, bu tasarım sayesinde cam ile şerit arasındaki geçiş daha pürüzsüz hale gelir, bu da araçlara estetik bir görünüm kazandırır. Eğer bu geçiş keskin olsaydı, bu durum hem estetik açıdan rahatsız edici olurdu hem de sürüş güvenliğini etkileyebilirdi.

Sonuç olarak, araba camlarının kenarlarını süsleyen bu siyah şeritler, sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel bir amaca hizmet eden önemli bir araç güvenlik unsurudur.

İlgili Haberler
CHP'li belediye 40 yıllık çiçekçiyi 'seçim bürosu açacağız' diye yerinden etti! Yerine midyeci açılıyor
Bronckhorst 'tekrar bakacağız' diyerek açıkladı
Konyalı çiftçi ekonomiye böyle isyan etti: Koyu AK Partiliyim sana oy verdim. Allah benim belamı versin
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
CHP'li belediye 40 yıllık çiçekçiyi 'seçim bürosu açacağız' diye yerinden etti! Yerine midyeci açılıyor Gündem
CHP'li belediye 40 yıllık çiçekçiyi 'seçim bürosu açacağız' diye yerinden etti! Yerine midyeci açılıyor
Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bronckhorst 'tekrar bakacağız' diyerek açıkladı Spor
Bronckhorst 'tekrar bakacağız' diyerek açıkladı
Konyalı çiftçi ekonomiye böyle isyan etti: Koyu AK Partiliyim sana oy verdim. Allah benim belamı versin Gündem
Konyalı çiftçi ekonomiye böyle isyan etti: Koyu AK Partiliyim sana oy verdim. Allah benim belamı versin
Google'dan dev güvenlik özelliği. Android kullanıcılarını sevindirecek gelişme Teknoloji
Google'dan dev güvenlik özelliği. Android kullanıcılarını sevindirecek gelişme
Çok güzel hareketler bunlar Spor
Çok güzel hareketler bunlar