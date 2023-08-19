Arabistan Trabzon'a taşındı. Buranın Trabzon olduğuna kim inanır

Trabzon'da çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde Arap nüfusunun ve tabelaların yoğun olması tepki çekti.

Arabistan Trabzon'a taşındı. Buranın Trabzon olduğuna kim inanır

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Türkiye''nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Trabzon'dan gelen görüntüler endişe verici.

Uzungöl Arap nüfusundaki artışın ardından resmen tanınmaz hale geldi.

Türkçe menüsü dahi bulunmayan Arap restoranların sayısı gidereka artıyor. Birçok dükkanın ve bilgilendirme levhasının Arapça olması sosyal medyada her gün gündem oluyor.

Uzungöl’den olduğu düşünülen yeni bir video tepki topladı. “Buranın Trabzon olduğuna kim inanır ki” dedirten görüntüler şoke ediyor.

Cadde boyunca Arapların youğunluk olması, Arapça tabelaların görülmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Arap nüfusunun giderek artması ise endişe yaratıyor. Video sosyal medyada gündem olurken çok sayıda tepki de topladı.

Videonun üstünde ise "Arabistan Trabzon'a taşındı." yazıyor.

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