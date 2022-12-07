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Ronaldo'dan transfer açıklaması

500 Milyon Euro'ya Suudi Arabistan takımı Al Nassr'la anlaştığı açıklanan Ronaldo ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:02
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Arabistan'a transfer haberleri çıkan Ronaldo konuştu

Ronaldo'dan transfer açıklaması
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Cristiano Ronaldo, İsviçre maçı sonrası Al Nassr ile ilgili konuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1 yendikleri maç sonrası konuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca gazetesi, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon euro karşılışında 2,5 yıllık sözleşme için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmişti.


 

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