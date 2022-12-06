Şenol Güneş: Neymar'ı isterim. Ronaldo'yu istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncular iyi niyetliler, iyi çalışıyorlar. Anlattıklarımızın anlaşılmasını ve anlattıklarımızın maçta uygulanmasını istiyoruz. Günde iki idman yapacağız. Bir haftayı yoğun geçireceğiz. Oynanan oyunu daha nasıl geliştirebiliriz, onun üzerinde çalışıyoruz. Mesafe aldığımızı düşünüyorum.

Takımın genel havası iyi. Kamp yaptığımız Gloria Sports Arena çok iyi. Hem kupa hem lige kadar da hazır olacağız. Ghezzal’ın tedavisi sürüyor. Umut yakında takıma katılır. Josef de haftaya aramıza katılır.

Transferle ilgili rakam ya da oyuncu konuşmadık. Takımdan kimse gitmiyor, takıma kimseyi de almıyoruz. Devre arasında transfer mümkün. Benden önceki hoca kötü, ben iyiyim olgusunu doğru bulmuyorum. Eksik varsa düzelteceğiz. Biz de yanlış yapacağız. Hatalar düzeltilerek başarı gelir.

Oyuncu sürekli hata yaparsa o zaman gidecek. Bizim için öncesi yok. Başkasını suçlayarak kendimizi aklamaycağız. Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağız.

Her maçı kazanmak için oynayacağız. Beşiktaş büyük camiadır, oyun ve skor üstünlüğünü sağlamak için sahaya çıkar. Bunu oyuncularımıza aktarıyoruz. Beşiktaş’ın felsefesine ben de oyuncu da ayak uydurmak zorundayız. Bundan öncesini hiç konuşmuyoruz. Sadece çalışmaya ihtiyacımız var.

İlla isim istiyorsanız vereyim. Neymar'ı almak isterim. Ronaldo'yu almak istemiyorum. Anlaşmış çocuk şimdi kafasını karıştırmak doğru değil.

Caner Erkin’i severim, iyi bir oyuncudur. Caner’le hiç görüşmedim. Onunla ilgili bir düşüncemiz yok. Eldeki oyuncularla altı maçı geçireceğiz. Ondan sonra düşüncelerimi yönetime ileteceğim, yönetim kararını verecek.

Ghezzal’ın şubat ayının başında takıma katılmasını bekliyoruz. Josef daha iyi durumda. Lig maçlarına kadar takıma döneceğini düşünüyorum.

Basit insanlar iftira atar, dürüst insanlar sabreder. Yeter ki vicdanımızı rahat tutacak işler yapalım. Güzellikleri ortaya çıkaralım.

Mükemmel olmak için bir çalışma vardır. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak da zordu, gruptan çıkmak da zordu. Önemli olan doğru işler yapmak. Başkan bir vizyon ortaya koyuyor. Ben başkanın niyetini de düşüncesini de biliyorum.

Şu anda çok zor bir durumdan geçiyoruz. Oyuncu oynayacak, oynamayacak, sonra kızacak, bunlar hep yaşanacak. Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. Geçtikten sonra önümüz aydınlık. Zirveye çıktıktan sonra kıymetini bileceğiz.”