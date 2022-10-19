Hava durumu psikolojiyi neden etkiler?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güz, güneşli günlerde insanların daha pozitif duygulara sahipken kapalı havalarda karamsarlık ve olumsuz düşüncelerin daha fazla ortaya çıkabildiğini açıkladı. Güz, “Özellikle güneş ışınlarının daha az olduğu kuzey ülkelerinde insanların daha çok depresyona girdiklerini” söyledi.

İnsan psikolojisiyle hava durumu arasında ilişki olduğunu vurgulayan Güz, şöyle konuştu:

"Güneşli günlerde genellikle insanlar daha pozitif duygulara sahipken, kapalı havalarda karamsarlık ve olumsuz düşünceler daha çok ortaya çıkabiliyor. Neden güneş insanları etkiler? Güneş ışığı ile melatonin denilen bir madde beyinde serotonini uyarıyor. Serotonin halk arasında mutluluk hormonu denilen bir hormon. Melatonin de serotonini etkilediği için güneş ışığı az görülen zamanlarda serotonin miktarı azalıyor, uyku döngüsü etkileniyor ve buna bağlı olarak bazı psikiyatrik hastalıklar daha fazla görülebiliyor."

OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı olarak hava durumu ve insan psikolojisi arasındaki ilişkiyle ilgili araştırma yaptıklarını ve acil servise başvuran hastaların dosyalarını incelediklerini belirten Prof. Güz, "Acil servisteki intihar olgularıyla ilgili bin 119 dosyayı inceledik. Meteorolojiden aldığımız hava raporları ile bu dosyaları karşılaştırdığımızda, intiharların bahar ve yaz aylarında daha fazla olduğunu, nem, ısı, güneş ışığının yoğunluğu ve süresi, atmosferik basınç ve bulutluluk oranı ile intihar girişimleri arasında ilişki olduğunu tespit ettik." diye konuştu.