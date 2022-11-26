Araplar çene ve yüz kemikleri kırılan milli futbolcu için sahaya çıkacak

Arjantin'i yenerek asrın sürprizi yapan Suudi Arabistan'da çene kemiği kırılan Al-Shahrani'nin tedavisi sürerken, Teknik Direktör Renard, "Polonya maçında Şehrani için oynayacağız" dedi.



Fransız teknik adam, Şehrani'nin birkaç ameliyat geçirmesi gerektiğini belirterek "O bizim için çok önemli biri. Onu özlüyoruz, onu düşünüyoruz ve Polonya karşısında onun için savaşacağız" dedi .