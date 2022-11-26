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Polonya Katar'da Suudi Arabistan'a acımadı

Dünya Kupası'na Arjantin galibiyetiyle başlayan Suudi Arabistan'ın sevinci kısa sürdü.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:03
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Polonya Katar'da Suudi Arabistan'a acımadı
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FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda mücadele eden Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi.

Education City Stadium'da oynanan maçı Polonya 2-0 kazandı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sebastian Zielinski ve 82. dakikada RobertLewandowski kaydetti.
Suudi Arabistan'da Al Dawsari 45+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
LEWANDOWSKI TUTULMUYOR
Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Lewandowski, Suudi Arabistan karşısında attığı gol ile Pele'nin 77 gollük uluslararası rekoruna da ortak oldu.
Polonya'nın 1'i Robert Lewandowski'nin olmak üzere 2 şutu direkten döndü.
Arabistan, maçın başından beri etkili olsa da pozisyon zenginliğini golle sonuçlandıramadı.
Grubun bir sonraki maçında Polonya, Arjantin ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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Yalçın Türk
26.11.2022 18:19
demek ki..! Allah, yenmelerini istememiş..  
 
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