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Hansi Flick'ten sert açıklama. Almanlar FIFA'yı protesto etti

Almanlar, Dünya Kupası'nda FIFA'yı protesto etti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:35
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Almanlar FIFA'yı protesto etti. Hansi Flick'ten sert açıklama. Sedat Kaya özel haber

Hansi Flick'ten sert açıklama. Almanlar FIFA'yı protesto etti
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SEDAT KAYA / Yeniçağ Özel Haber

Almanya'nın 2022 Dünya Kupası açılışı öncesinde yasak 'One Love' gökkuşağı kol bandıyla ilgili FİFA'ya tepkileri sürerken, milli takım futbolcuları bugün İspanya ile oynayacakları kritik maç öncesinde FIFA basın toplantısına katılmadı.

Teknik direktör Hansi Flick , basın karşısına tek başına çıkarak, neden otellerinde konuşmalarına izin verilmediğini anlamadığını söylerken, ''Gelip burada konuşmak için üç saatlik bir yolculuk yapmak gerekiyor.

Bu saçmalık. Ben oyuncuların dinlenmesini ve enerjilerini yeniden doldurmasını tercih ediyorum. Basın toplantıları düzenlemek için harika tesislerimiz var, ancak orada konuşmamıza izin vermiyorlar, bu yüzden kendi başıma gelmeye karar verdim. Oyuncularım sadece İspanya'yı düşünmek zorunda" dedi.

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