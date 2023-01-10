10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo kabul ederse 200 milyon Euro daha kazanacak

Ronaldo kabul ederse 200 milyon Euro daha kazanacak

Ronaldo'nun önünde 200 milyon Euro'luk 2030 Dünya Kupası planı var... Eğer Arapların teklifini kabul ederse Portekizli yıldız servet kazanacak.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 18:17
Takip Et

Arapların Ronaldo'yu neden transfer ettikleri belli oldu

Ronaldo kabul ederse 200 milyon Euro daha kazanacak
+
Aa
-

Al Nassr ile tarihi bir sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası için üstleneceği rolle 200 milyon euro daha kazanabilir.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al :Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun önünde yeni bir proje var.

TARİHİ KAZANÇ

Ronaldo, Suudi ekibiyle yıllık 200 milyon dolar kazanacağı tarihi bir sözleşmeye imza atmıştı. Yeni projeyle birlikte Portekizli yıldız 200 milyon euro'luk ek bir kazanım elde edecek.

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.

Ronaldo, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon euro kazanacak.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
7
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.