Ronaldo kabul ederse 200 milyon Euro daha kazanacak

Al Nassr ile tarihi bir sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası için üstleneceği rolle 200 milyon euro daha kazanabilir.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al :Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun önünde yeni bir proje var.

TARİHİ KAZANÇ

Ronaldo, Suudi ekibiyle yıllık 200 milyon dolar kazanacağı tarihi bir sözleşmeye imza atmıştı. Yeni projeyle birlikte Portekizli yıldız 200 milyon euro'luk ek bir kazanım elde edecek.

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.

Ronaldo, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon euro kazanacak.



