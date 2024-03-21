Aras Kargo'nun yıldızı Yuliya Boyko'nun galibiyet sevinci pahalıya patladı. Çapraz bağları koptu

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Aras Kargo'nun yıldızı Yuliya Boyko'nun galibiyet sevinci pahalıya patladı. Çapraz bağları koptu
Aras Kargo’da maç sonu sevincinde sakatlanan Yuliya Boyko’nun sakatlığı ile ilgili son durum belli oldu.

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı; 1. Lig Final Etabı 2. maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Aras Kargo maçı 3-1 kazandı, seriyi 2-0'a getirip Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Aras Kargo'da; Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynanan final serisinin ilk maçında talihsiz bir an yaşandı.

Aras Kargo'nun yıldızlarından smaçör Yuliya Boyko maç sonunda sevinirken sakatlandı ve sedye ile salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Yuliya Boyko’nun sakatlığı ile ilgili son durum belli oldu. Ukraynalı yıldızın çapraz bağlarını kopardığı öğrenildi.

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