Fenerbahçe Trabzon kavgası Hollanda'ya sıçradı. Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder suçluyu buldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Sarı - lacivertliler, Papara Park'ta oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve zirve takibini sürdürmüştü.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcuların orta alanda sevindiği esnada bordo - mavili taraftarlar sahaya indi ve ortalık karıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ve eski futbolcu Andy van der Meyde, Trabzon'da yaşananlara dair tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne olan maç sonu, dünyada da geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder ve Hollandalı eski futbolcu Andy van der Meyde, bir televizyon programında konuya ilişkin tartışma yaşadı.

"MASKELİ BİR DELİ SAHADA SANA DOĞRU GELİYOR, NE DÜŞÜNÜRSÜN?"

Andy van Der Meyde yaşanan gerginlikle ilgili, "Eğer sahaya bıçaklı biri girerse ve kendinizi tehdit altında hissederseniz bu tür şeyler yaparsınız. En azından ben de yapardım, bunu söylemeliyim. Karşılık veririm, zarar görmek istemem. Maskeli bir deli sahada sana doğru geliyor, ne düşünürsün? Sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana zarar gelmesini kabul edemezsin." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA BİR ANDA SAHAYA BİNLERCE KİŞİ GİRDİ"

Sneijder ise Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı örnek göstererek, "Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorduk. Stadyumları yenilendiği için Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. 1-0 geriye düştük ve sonunda 2-1 kazandık. Bitime 2-3 dakika kala 2-1 yaptık. Bir anda sahaya binlerce kişi girdi, bu normal değildi. Sadece sahayı terk etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR PROVOKE ETTİ"

Sözlerini sürdüren Hollandalı efsane, "Bu ne taraftarlar ne de oyuncular için uygun değil. Sadece içeri girmeniz gerekiyor. Bu da bir şeyden kaynaklanıyor, değil mi? Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için beş dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Bunu yapmamalısın, sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Hala Galatasaray'ın iki puan gerisindeler, bu yüzden orada kazanmaları o kadar da özel değil. Provoke ettiler, başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi." şeklinde konuştu.