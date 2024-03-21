İsmail Kartal'ın kararları kızdırdı. Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Kaynak: Sabah
İsmail Kartal'ın kararları kızdırdı. Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor
Ara transfer döneminde kadroya katılan Bonucci sezon bitiminde sarı-lacivertlilere veda edecek.

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar sonrası gündemden düşmeyen Fenerbahçe’de ayrılık kapıda

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BONUCCİ GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Union Berlin’den kadrosuna kattığı İtalyan stoper Bonucci yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.

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YETERLİ SÜRE BULAMIYOR

Bu kararı İsmail Kartal'ın kadro tercihleri nedeniyle alan Bonucci’nin MLS’ten bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıkan Bonucci forma giydiği 379 dakikada 1 asist kaydetti.

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