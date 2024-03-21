İsmail Kartal'ın kararları kızdırdı. Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar sonrası gündemden düşmeyen Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
BONUCCİ GİDİYOR
Sarı-lacivertlilerin devre arasında Union Berlin’den kadrosuna kattığı İtalyan stoper Bonucci yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.
YETERLİ SÜRE BULAMIYOR
Bu kararı İsmail Kartal'ın kadro tercihleri nedeniyle alan Bonucci’nin MLS’ten bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıkan Bonucci forma giydiği 379 dakikada 1 asist kaydetti.
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