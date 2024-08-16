Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının gerçek olmadığını belirtti. Öte yandan Özdağ hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından ortaya atılan ve çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan "Suriye Aile Hukuku" kitabının aile mahkemelerine dağıtıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Resmi açıklamada, söz konusu kitabın ne Adalet Bakanlığı ne de başka bir kurum tarafından dağıtılmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Yetkililer, kamu düzenini bozabilecek yanıltıcı bilgileri açıkça yayma eğiliminde olan bireyler hakkında uyarılarda bulundu. Aynı zamanda, dezenformasyon amacı güden ve manipülatif nitelikteki iddiaların dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.

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