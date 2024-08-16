Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı kararname ile Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise Bursa Valiliği'ne atandı. Bununla birlikte, 16 ilin emniyet müdürleri görevlerinden alınırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakçı'nın getirildiği açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla çeşitli kilit görevlere atamalar gerçekleştirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirilirken, bu görevden ayrılan Erol Ayyıldız ise Bursa Valiliği'ne atandı. Diğer yandan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin emekliliğe ayrılırken, bu önemli göreve Ali Çardakçı'nın getirildiği açıklandı.

Bilim ve teknoloji alanında önemli bir değişiklik olarak, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mangal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandığı duyuruldu. Ayrıca, 16 ilin emniyet müdürünün görevden alınarak merkeze çekildiği bildirildi.

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