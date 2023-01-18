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Fenerbahçe'de Arda Güler kararı

Jesus'un ısrarla yedek beklettiği Arda Güler için karar çıktı. Genç yetenek Rizespor maçında sahaya ilk 11'de çıkacak.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:43
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Arda Güler ilk 11'e dönecek

Fenerbahçe'de Arda Güler kararı
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Fenerbahçe'de, derbide alınan kötü sonucun ardından Gaziantep karşısında kadroyu değiştiren teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçında da rotasyona hazırlanıyor.
68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Rizespor ile oynanacak mücadelede ilk 11'de rotasyon yapmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre taraftarın her maç sahada görmek istediği Arda Güler'in, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadeleden sonra ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Savunmada ise özellikle 4 aydır forma giyemeyen Luan Peres'in ilk 11'de olmasa bile süre alması bekleniyor.

Sağ bekte Samuel, orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında ise Joshua King'in takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor.

Jesus, uyum sürecinde olan yeni transfer Samet Akaydın'ı, Rizespor mücadelesinde de oynatmayı planlıyor.

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