Arda Güler kabustan bir türlü uyanamıyor

Real Madrid'de Arda Güler, yine idmana çıkmadı!

KAYNAK: AA
Arda Güler kabustan bir türlü uyanamıyor

Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

YİNE İDMANA KATILMADI
Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, cumartesi günü oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.
Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.
La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid cumartesi akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

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