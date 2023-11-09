Arda Güler anketi Ancelotti'nin başını ağrıtacak

Şampiyonlar Ligi'nde Braga maçında da forma giymeyen Arda Güler için Real Madrid taraftarı devreye girdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler anketi Ancelotti'nin başını ağrıtacak

Devler Ligi C grubunda Real Madrid'in sahasında Baraga'yı 3-0 yenerek son 16'yı garantilediği maçta Arda Güler yine sahada yoktu.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda yüzde 100 hazır olduğunda şans bulacak" derken genç oyuncuyu neden oynatmadığına açıklık getirdi.

Ancelotti, "Arda Güler'e çok dikkat ediyoruz. Ciddi bir sakatlıktan sonra takımla sadece dört idman yaptı. Yüzde 100 hazır olduğunda şans bulacak. Teknik direktör benim. Bazen oyuncuları yedek bırakmam gerekiyor. Oyuncular bunu anlıyor ve saygı duyuyor" dedi.

ANKET SONUCU ANCELOTTI'Yİ TERLETECEK

Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket yaptı.

Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette yüzde 66 oranında "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını çıktı. Yüzde 34 ise "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabını verdi.

Gazetedeki yorumda ise, "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." açıklamasında bulunuldu.

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