Beşiktaş'ın efsaneleri ters düştü. Rıza Çalımbay bombaladı

Kaynak: Radyospor
Beşiktaş'ın efsaneleri ters düştü. Rıza Çalımbay bombaladı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay; Samet Aybaba'nın "Elimizde çürümüş bir takım var" sözlerine sert tepki gösterdi.

Sıkıntılı bir dönemde ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen, ancak kötü gidişi durduramayınca görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, Radyospor'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var" açıklamasına tepki gösteren Çalımbay, "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Çalımbay, "Şampiyonluk yarışı ortada gidiyor. Galatasaray takımı 2 sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak" yorumunu yaptı.

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