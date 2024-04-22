Federasyon VAR kayıtlarını açıkladı. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon VAR kayıtlarını açıkladı. Ortalık karıştı
İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maçta yaşanan gol pozisyonu ile ilgili VAR kayıtladı açıklandı.

İspanya La Liga'nın 32. haftasında dev derbi heyecanı yaşanmıştı.

Real Madrid nefesleri kesen El Classico'da konuk ettiği Barcelona'yı 3-2'lik skorla yenerek, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon Barcelona cephesini ayağa kaldırmıştı.

Skor 1-1 iken 28. dakikada Lamine Yamal'ın şutunda uzun süre topun çizgiyi geçip geçmediği tartışıldı.

Hakemlerin son kararı topun çizgiyi geçmediği yönünde oldu. Barcelona maçın tekrar edilmesi için federasyona başvuracağını açıkladı.

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İspanya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi.

Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico maçının VAR kayıtları açıklandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gol diye itiraz ettiği pozisyonda VAR hakemi Jose Maria Sanchez Martinez'in, "Topun içeriye girdiğine dair net bir kanıtımız yok" ve "Elimizde bir görüntü yok. Lunin'in vücudu, topu görmemize engel oluyor." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İŞTE HAKEMLER ARASINDA GEÇEN KONUŞMA
Hakem Cesar Soto Grando: "Hiç acele etme. Bu çok önemli bir karar. Bekleyebiliriz."
VAR Hakem: "Altı kameraya baktım. Başka açı yok. Topun içeri girdiğine dair hiçbir kanıt yok."
Hakem Cesar Soto Grando: "S... S.... Açım hiç uygun değildi, göremedim."
VAR Hakemi: "Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!"
Hakem Cesar Soto Grando: "Bekliyoruz. Bekliyoruz. Belki de gol oldu. Kontrol ediyoruz."
Hakem Cesar Soto Grando: "(Oyuncuların itirazı üzerine) Hayır, hayır gol çizgisi teknolojimiz yok."
VAR Hakemi: "Cesar, Lunin'in eldivenlerine çarptığı temas noktasında duruyoruz. Elimizde net bir kanıt yok. 360 derece inceledik. Çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok."
Hakem Cesar Soto Grando: "Tamam."

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