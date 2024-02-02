Arda Güler'e büyük şok. Ancelotti yapılan hatayı affetmedi

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Arda Güler'e büyük şok. Ancelotti yapılan hatayı affetmedi
Las Palmas maçında net bir pozisyonda topu kaptıran Arda Güler'e Ancelotti'den uyarı geldi.

İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile mücadele etti.

Gran Canaria Stadı’nda oynanan karşılaşmada Eflatun Beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Mücadelenin 90+8. dakikasında rakip kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Güler gelen pası iyi kontrol edememesi sonrası topu rakibe kaptırdı.

Aradan 1 haftanın geçtiği mücadelenin ardından bu pozisyonlar ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Arda Güler’in topu kaptırmasından memnun olmayan Carlo Ancelotti hafta içerisinde genç yıldız ile özel bir görüşme yaptı.

Toplantıda İtalyan hoca Arda Güler’e bu tarz hatalar yapmamasını ve sahada daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini iletti.

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