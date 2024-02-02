Galatasaray resmen duyurdu. 2027'ye kadar imzayı attı

Serhat Ağa
Galatasaray resmen duyurdu. 2027'ye kadar imzayı attı
Galatasaray iç transferde 19 yaşındaki Ali Turap Bülbül ile sözleşme yeniledi.

Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer çalışması yürüten Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı.
Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki genç oyuncu Ali Turap Bülbül ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklama şöyle: "Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."
U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapan Ali Turap Bülbül, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.
Toplam 3 resmi karşılaşmada 106 dakika sahada kalan 19 yaşındaki genç oyuncu, skora etki edemedi.

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