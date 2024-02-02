Galatasaray resmen duyurdu. 2027'ye kadar imzayı attı

Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer çalışması yürüten Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı.

Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki genç oyuncu Ali Turap Bülbül ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklama şöyle: "Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapan Ali Turap Bülbül, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.

Toplam 3 resmi karşılaşmada 106 dakika sahada kalan 19 yaşındaki genç oyuncu, skora etki edemedi.