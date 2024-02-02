Galatasaray iki transferi birden açıkladı. Okan Buruk bayram etti

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray transferleri ard arda yaptı.

Sarı-kırmızılılar Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Galatasaray iki oyuncunun transferini de TFF'ye bildirdi.

Aurier'in maliyetini açıklayan Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100 bin euro transfer bedeli ödenecektir Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600 bin euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir" dedi.

Sarı-kırmızılılar Carlos Vinicius için ise, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

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