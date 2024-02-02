Hatayspor yine kazandı. Volkan Demirel kötü gidişata dur dedi

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta Akdeniz ekibi rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Hatay’a galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+5’te Chandrel Massanga 51’de ise Carlos Strandberg kaydetti. Karagümrük’ün tek golü ise 56’da Kevin Lasagna’dan geldi.

Bu skorla birlikte üst üste 2. Galibiyetini alan Hatayspor 12. Sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Karagümrük ise düşme hattının hemen bir basamak üstünde 16. Sırada yer aldı.