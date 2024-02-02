Emre Belözoğlu Adana Demirspor'un yıldızını transfer etti

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu Adana Demirspor'un yıldızını transfer etti
Adana Demirspor'dan ayrılan Ertaç Özbir, Ankargücü'nün yolunu tuttu.

MKE Ankaragücü, Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'a veda eden kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 34 yaşındaki deneyimli file bekçisi ile karşılıklı anlaşarak 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen Ertaç Özbir'in lisansı da MKE Ankaragücü tarafından çıkarıldı.

Ertaç Özbir, daha önce Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formalarını giymiş bir isim. Bu sezon ligde 12 maçta görev yapan deneyimli kaleci, kalesinde 9 gol gördü.

MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz ile yollarını ayırmıştı.

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