Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk kez Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynattı.

Jesus, maçtan sonraki basın toplantısında Arda Güler'le ilgili bir soruya cevap verirken, Emre Mor'la kıyasladı.

Jesus şöyle konuştu:

"Rakipler artık bizi tanıyorlar. Bu normal bir durum, biz de rakipleri tanıyoruz. Herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe her zaman aynı oynamıyor. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu durum rakibe fayda sağlamıyor.

Arda yeteneklerini sergiledi. Emre Mor gibi süratli değil. Özellikleri farklı ve bunları da bugün iyi kullandı. Yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor. Benden sonra milli takıma seçildi. Almadığı kadar süre aldı, gelişimi bu şekilde sürecek.

Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maç öncesi strateji belirliyoruz. O maçta hangi oyuncular fayda sağlar bunları seçmeye çalışıyoruz. Arda ve Miha'nın fayda sağlayacağını düşündük. İsimlerin değeri yok. O maç için hangi oyuncular fayda sağlayacaksa onu seçiyoruz."