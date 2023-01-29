29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama

Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçında ilk kez ilk 11'de oynattığı Arda Güler'le ilgili konuştu

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:58
Takip Et

Jesus Arda ile Emre Mor'u kıyasladı

Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
+
Aa
-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk kez Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynattı.

Jesus, maçtan sonraki basın toplantısında Arda Güler'le ilgili bir soruya cevap verirken, Emre Mor'la kıyasladı.

Jesus şöyle konuştu:

"Rakipler artık bizi tanıyorlar. Bu normal bir durum, biz de rakipleri tanıyoruz. Herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe her zaman aynı oynamıyor. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu durum rakibe fayda sağlamıyor. 

Arda yeteneklerini sergiledi. Emre Mor gibi süratli değil. Özellikleri farklı ve bunları da bugün iyi kullandı. Yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor. Benden sonra milli takıma seçildi. Almadığı kadar süre aldı, gelişimi bu şekilde sürecek.

Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maç öncesi strateji belirliyoruz. O maçta hangi oyuncular fayda sağlar bunları seçmeye çalışıyoruz. Arda ve Miha'nın fayda sağlayacağını düşündük. İsimlerin değeri yok. O maç için hangi oyuncular fayda sağlayacaksa onu seçiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
2
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
3
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
4
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
5
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿CHP'den 4 şubat videosu
6
﻿CHP'den 4 şubat videosu
﻿CHP'den 4 şubat videosu
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
7
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
﻿Scholz'dan
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.