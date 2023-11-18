Arda Güler'in Real Madrid'deki psikoloğunu görünce şok geçireceksiniz. Mankenler bile yanına yaklaşamaz

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklarla boğuştuğu için bir türlü forma giyemeyen Arda güler'in psikoloğu Lusmila Sanchez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Keleş KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in Real Madrid'deki psikoloğunu görünce şok geçireceksiniz. Mankenler bile yanına yaklaşamaz

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, aylardır peş peşe geçirdiği sakatlıklardan dolayı bir türlü Real Madrid forması giyemedi.

Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, İspanya'da katıldığı bir TV programında Arda Güler hakkında konuştu.

''ONA BOLCA VAKİT AYIRIYORUM''
''Arda Güler'e bolca vakit ayırıyorum'' diyen Sanchez'in açıklaması şu şekilde;
"Futbolcu psikolojisini en çok sarsan durum, antrenman veya maç esnasında oluşan sakatlıklardır. Arda Güler'e bu sebepten daha çok vakit ayırıyorum. Onu iyileştirebilecek şey bende saklı.''

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