Real Madrid'de Arda Güler krizi. Sakatlıklar sabırlarını taşırdı

Arda Güler ve pek çok oyuncunun sakatlıklarının sürekli nüksetmesi sonrası kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollar ayrıldı.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid'de Arda Güler krizi. Sakatlıklar sabırlarını taşırdı

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı.

İspanyol ekibinin bu kararı almasında Arda Güler başta olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.

Arda Güler'in durumunun, Hırvat doktorla ilgili alınan ayrılık kararı için tek etken olmadığı kaydedildi.

Real Madrid’de son bir yıl içinde birçok oyuncunun sakatlıklarının nüksettiğinin ifade edildiği haberde zaman zaman sakatlık yaşayan oyuncular ve sağlık bölümü arasında tartışmaların yaşandığı da hatırlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in kulüpte 6 yıldır görev alan Mihic ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi Spor
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu Gündem
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi Kültür Sanat
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu Yaşam
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu