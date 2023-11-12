Real Madrid'de Arda Güler krizi. Sakatlıklar sabırlarını taşırdı

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı.

İspanyol ekibinin bu kararı almasında Arda Güler başta olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.



Arda Güler'in durumunun, Hırvat doktorla ilgili alınan ayrılık kararı için tek etken olmadığı kaydedildi.



Real Madrid’de son bir yıl içinde birçok oyuncunun sakatlıklarının nüksettiğinin ifade edildiği haberde zaman zaman sakatlık yaşayan oyuncular ve sağlık bölümü arasında tartışmaların yaşandığı da hatırlatıldı.



Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in kulüpte 6 yıldır görev alan Mihic ile yollarını ayırdığı aktarıldı.