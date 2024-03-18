'Trabzon'da tatili düşünmek gerekirdi'

Kaynak: Haber Merkezi
'Trabzon'da tatili düşünmek gerekirdi'
Profesyonel Futbolcular Temsilci Organizasyonu da Trabzonspor Fenerbahçe maçı için topa girdi.

FIFPRO resmi sitesinden Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar için açıklama yaparken maçın tatil edilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İşte FIFPRO'nun bildirisi:

Kamu makamları ve futbol liderleri, işyerlerinde futbolcuların güvenliğini ve refahını koruma sorumluluğuna sahiptir ve dün Trabzonspor taraftarları tarafından uygulanan şiddete karşı mümkün olan en güçlü tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Oyunculara cisimler fırlatan ve rakip takımla çatışmak üzere sahaya giren failler, profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizmek üzere eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır.
TATİL DÜŞÜNÜLMELİYDİ
Maç sırasında sürekli saha içine madde atılması ve işaret fişeklerinin yakılması da maçın bitiş düdüğünden sonra saldırganlıklar tırmanmadan önce tatil edilip edilmemesi gerektiğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir.
ÇAĞRI YAPILDI
Dünkü olaylar ve geçen hafta İtalyan oyuncu Ciro Immobile ve ailesine yönelik saldırı, futbol piyasalarındaki daha büyük bir eğilimin sembolüdür. Ocak ayında yayınlanan FIFPRO Erkek Futbolu İşyeri Güvenliği Raporu'nda dile getirilen endişeleri güçlendirmektedir: ulusal sendikaların üçte ikisi son yıllarda taraftar kültürünün bazı bölümlerinin "giderek daha şiddetli ve küfürlü hale geldiğini" düşünmektedir ve sendikaların yüzde 98'i taraftar diyaloğu gibi diğer önlemlerin yanı sıra bu eğilime karşı koymak için stadyumlarda teknolojinin daha fazla kullanılması çağrısında bulunmuştur.
Nisan ayı başında FIFPRO Avrupa ve Kıbrıslı oyuncular sendikası PASP, oyuncuların iş sağlığı ve güvenliği konusunu daha detaylı tartışmak üzere Kıbrıs Ulusal Polisi himayesinde bir dizi ulusal ve uluslararası uzmana ev sahipliği yapacak.

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