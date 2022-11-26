Ardahan Hanak SYDV geçici işçi alacak

Ardahan Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici olarak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Son başvuru tarihi ise 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-Askerlik görevini yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olup askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.

9-Adli ve idari soruşturma aşamasında işe alımına engel bir durumu bulunmamak.

10-Yükseköğretim kurumu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinden ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak.

2- En az B tipi ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak (Mülakat öncesinde test edilecektir.)

3- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi almış olmak Word., Excel Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını kullanıyor olmak. (Mülakat esnasında test edilecektir.)

4-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre en az son 3(üç) ay Ardahan il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve bu durumu belgelemek.

5-Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığı, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı olmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu işe alınması kesinleşen adaylardan istenecektir

6- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-Adli Sicil kaydı bulunmamak. Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik

soruşturması yapılacaktır, olumsuz bir durum karşılaşılması halinde işe alımı iptal edilecektir.

8- Vakıf mülakat komisyonu personel alıp almamakla serbesttir.