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Ardıç bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor

Ardıç diğer ismiyle ephel bitkisi, kadınların regl ağrılarını dindirmeye kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:42
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Ardıç bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor

Ardıç bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ardıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ardıç bitkisi; Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor ve Regl ağrılarını dindiriyor.

REGL SANCISI NEDEN OLUR?

Adet görme denen kanama, normalde bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmaması sonucunda, vücut tarafından atılması nedeniyle oluşur. Rahim yani uterus, aslında bir kas dokusudur. İşte, bu kas dokusu iç tarafını çevreleyen yumuşak duvarı atmaya yardımcı olmak için kasılmaya başlar. Prostaglandin denen hormon, rahmin bu kasılmalarını tetikler. Prostoglandin, adet başlamadan bir-iki gün öncesinde kanda yüksek seviyelere ulaşır ve adetin ilk iki gününden sonra azalmaya başlar. Prostaglandin seviyesi ne kadar yüksek olursa, adet krampları da o kadar şiddetli yaşanır. Adet sancılarının, menstrüasyonun en başında hissedilmesinin sebebi de budur. Adet döngüsü nedeniyle hissedilen adet sancılarına primer dismenore denir.

ARDIÇ BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.

ARDIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Kozalaklılardan 2-5 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve güzel kokuludur.

Meyveleri; siyah, parlak kozalak  şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve aralık aylarında toplanıp kurutulur. Birçok türü vardır.

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