Arka Sokaklar’da kızdıran sahne

Arka Sokaklar’ın (Kanal D) ekrana gelen son bölümünde bir sahne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü kızdırdı. Kurum, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak olayı kınadı.

Peki, ne oldu? Dizinin 652. bölümünde Cezaevi Müdürü Selim, İlker İnanoğlu’nun canlandırdığı Engin Komiser’i, “Burada kural benim, bana zorluk çıkarırsan ben de seni yorarım. Artık polis değilsin.” diye tehdit ediyor. Engin Komiser de “Gözdağım bittiyse hücreme gidebilir miyim?” diyor. Cezaevi Müdürü, “Demek ilk günden ukalalık ha, beyler tutukluyu önce çıplak aramaya tabi tutun, ondan sonra hücresine götürürsünüz.” ifadelerini kullanıyor.

Kurum, cezaevine düşen Engin Komiser’in yaşadığı kötü muamele sonrası yaptığı açıklamayla tepkisini ortaya koydu. Haklılar mı? Bence, sonuna kadar haklılar. Bu tür hassas konular biraz daha dikkat gerektiriyor.

‘Arak’ın işi zor ama…

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İlker Kaleli ile Öykü Karayel’i bir araya getiren Arak’ın (Show TV) yayın tarihi açıklandı. Dizi, 21 Aralık Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Hudutsuz Sevda (FOX TV), Aldatmak (ATV), Sakla Beni (Star TV), Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1) ve MasterChef All Star’ın olduğu (TV8) günde işi bir hayli zor gibi görünüyor ama sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın?

Dizi, hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak.

Gelecek için umut veriyor

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Adım Farah’ta (FOX TV) ilk yayınlandığı günden bu yana dikkatimi çeken bir isim var: Rastin Paknahad. Dizide onu Kerimşah rolüyle izliyoruz.

Doğuştan ‘balon çocuk’ olarak bilinen PİY rahatsızlığı ile mücadele eden Kerimşah, küçük yaşına ve hastalığına rağmen anlayışlı, olgun bir çocuk.

Ekranda beğenerek izlediğim çocuk oyunculardan birisi. Ailesi, İran’dan Türkiye’ye gelip İstanbul’a yerleşmiş. Rastin de İstanbul’da doğup büyümüş. İlerleyen günlerde farklı projelerde onu daha sık görecek gibiyiz. Çünkü rolünü öyle güzel oynuyor ki, gelecek için umut veriyor.