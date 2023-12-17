Arsenal Brighton'a 2 gol attı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Arsenal ve Brighton, Premier Lig'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Arteta'nın öğrencileri, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Arsenal'e 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada K. Havertz attı.
Bu sonuçla Arsenal, puanını 39 yaptı.
Brighton ise 26 puanla 9. sıraya geriledi.
LIVERPOOL MU, MANCHESTER UNITED MI?
Premier Lig'in bir diğer maçında Liverpool, evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
Liverpool, maçı kazanması durumunda tekrardan lider olacak.
İlgili Haberler