Premier Lig'de dudak uçuklatan anlaşma! 6,7 milyar sterlinlik imza

İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşması imzalandı.

KAYNAK: AA
Premier Lig'de dudak uçuklatan anlaşma! 6,7 milyar sterlinlik imza

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Sky ve TNT için sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere 6,7 milyar sterlinlik yeni bir rekor yerel televizyon anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın, BBC Sport kanalının maçların önemli anlarını yayınlamaya devam etmesini de kapsadığı kaydedildi.

Sky, TNT ve BBC ile yapılan üç anlaşmanın da 2025/26 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayacağı ifade edildi.

Bu dört yıllık anlaşmanın rekor kırarak, Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması olduğu vurgulandı.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin olmuştu.

İlgili Haberler
Premier Lig ekibi Ryan Kent'e talip oldu
Manchester City'nin geliri açıklandı. Premier Lig tarihine geçtiler
Premier Lig'de Manchester United ve Manchester City kazandı
Premier Lig'de Manchester United ve Manchester City kazandı
Gol makinesi Haaland! Beş Premier Lig takımından daha fazla gol attı
Haaland Premier Lig'de rakipsiz kaldı. Dev kulüpleri ezdi geçti
Öne Çıkanlar
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Son Haberler
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak? Gündem
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak?
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gündem
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi Gündem
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim... Spor
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı Gündem
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Gündem
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?