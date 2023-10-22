Premier Lig'de Manchester United ve Manchester City kazandı

Premier Lig'de Manchester United Sheffield United'ı, Manchester City de Brighton'ı 2-1 yendi

KAYNAK: AA
Premier Lig'de Manchester United ve Manchester City kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, rakibi karşısında 28. dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Sheffield United, 34. dakikada Oliver McBurnie'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United, 77. dakikada Diogo Dalot'un golüyle tekrar öne geçti ve maç da Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, bu galibiyetle ligdeki puanını 15'e yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.

CİTY DE KAZANDI

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, konuk ettiği Brighton Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, maçın ilk yarısını 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Brighton, maçın 73. dakikasında Ansu Fati'nin golüyle, farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester City'de Manuel Akanji, 90+5'de kırmızı kart gördü.

Aldığı galibiyetle Manchester City, puanını 21'e yükseltirken Brigton ise 16 puanda kaldı.
(AA)

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