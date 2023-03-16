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Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek verdi! Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılmıştı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Ali Fuat karakterini canlandırdığı 'Yürek Çıkmazı' dizisinden ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun eşi Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek geldi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:45
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Arzum Onan Yürek Çıkmazı dizisinden çıkarılan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek verdi

Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek verdi! Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılmıştı
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Mehmet Aslantuğ, Ali Fuat karakterini canlandırdığı 'Yürek Çıkmazı' dizisinden ayrıldığını açıklamıştı. Oyuncu, ayrılık haberini Instagram hesabından, 1990-1991 yılları arasında yine TRT ekranlarında yayımlanan ‘İz Peşinde’ dizisinin jeneriğini paylaştığı bir gönderiyle vermişti.

Aslantuğ, "Jeneriğini paylaştığım dizinin ekranda yayına girmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş. Adı, “İz Peşinde”... “Belene, Ağaların Düğünü, Kopuk Takımı, Vurguna İnmek, Karayar Köprüsü, Kapıları Açmak, Yalancı" gibi aynı çatı altında yaptığımız birçok projeden biri de buydu. Türkiye’nin ilk uzun soluklu dizisidir ve negatif film (35 mm) olarak çekilmiştir. Meslek hayatımın çok özel yönetmenlerinden Hüseyin Karakaş’ı da saygı ve rahmetle yâd ediyorum. 35 yıl sonra bugün, hakikat ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen; gerçekten ilham alan, dertlenen, soran halimizden rahatsız oluyor, “Bizle çalışırken olmaz” diyen bir kibir saklıyorlar. Yalancı”(1993) adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı’na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek..." dedi.

Oğlu Can Aslantuğ'a seslenen sanatçı, "Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı. Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun" dedi.

Onan eşinin fotoğrafını paylaşıp, "Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… seninle gurur duyuyorum" diye yazıp, destek verdi.
 

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