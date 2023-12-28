Yandaşların kralı Cem Küçük yıllık asgari ücreti 1 önceden bildi. Abdulkadir Selvi hırsından çatır çatır çatladı

Asgari ücret dün akşam açıklandı. Net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala gelen kulis bilgisi ile asgari ücretin ne kadar olacağı ortaya çıkmıştı.

Saraydan tüm bilgileri alan Cem Küçük 1 gün önceden katıldığı televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Küçük katıldığı programda komisyonun asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğu, 17 binin bütçeye uyup uymayacağının araştırılmasını istediğini aktarmıştı.

Küçük programda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Aslında 16.000 TL de anlaşılıyor. Yani "bu kurtarır" diye. Erdoğan, "17 bin TL olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur" diye Sayın Şimşek'ten ve galiba ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor. Ona göre bakacaklar 16 mi 17 mi olsun diye. Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. "16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor" diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıkladığı rakam saatler öncesinden hatta 1 gün öncesinden sızmıştı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.