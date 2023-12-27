Asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcileri ile görüştü. Toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Öncelikle bu süreci olumlu hem makul yaklaşımları ile ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara sayın TÜRK-İŞ Ergün Atalay’a ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.

Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleri ile destek olan tüm sendikalarımıza ilgili Bakanlıklarımıza çalışmaları sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlayan mesai çalışanlarımıza şükranlarımız arz etmek istiyorum.

En büyük teşekkürü hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, işçiye işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a etmek istiyorum.

Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 TL asgari ücret destek ile birlikte 11 bin 402 TL olmuştu şimdi 700 TL’si asgari ücret olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete önceki dönemde yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif yüzde 100 artış yapılmıştır.

Asgari ücrete reel olarak 3.5 kat artış sağlamış buluyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile işçisinin, işverenin tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. İşvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım TİSK’in değerli başkanı değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27’si, biz TÜRK-İŞ Olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik.

Komisyonun başında TÜRK-İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. Biz arkadaşlarımızla 5 kere beraber olduk. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. Başkanlar kurulu müzakerelerini işveren temsilcilerimize, sayın Bakanımıza ilettim.

Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Önünde 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Biz burada her ne kadar TÜRK-İŞ masadaki arkadaşlar 3 tanesi bizim üyemiz olmamasına rağmen asgari ücretli gelsin Komisyonda anlatsın. Arkadaşlarımız enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. 4’e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. TÜRK-İŞ’in talebi 18 bin liraydı yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı."

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.