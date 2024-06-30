Asgari ücretliye zam yok ama 3 çocuklu ailelere indirim var. Detaylar belli oldu

Hükümetin 3 çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım yardımı, çocuklu aileye düşük vergi ve ek destekler sağlanacak.

Aynı zamanda ihtiyaçlarının üzerinde birden fazla yerden yardım alınmasının önüne geçilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirlenecek sosyal yardım kriterlerinde esnetme yapılmayacak.

Yardım talebinde bulunan ailelerin gelirleri ve mülk sahibi olup olmadıkları incelenecek. Asıl yardıma muhtaçların bu imkandan yararlanmasının önündeki engeller kaldırılacak.

Gerekli kıstaslar incelenerek bir yıl boyunca yüksek gelirli ve dar gelirli ayrımı yapılmaksızın herkese 25 metreküp ücretsiz doğal gaz indirimi verilmesi yerine sosyal yardımda hakkaniyet gözetilerek sosyal devlet anlayışı ön plana çıkacak.

AK Parti kaynaklarının verdikleri bilgilere göre asgari ücretlilere destek olmak amacı ile 3 çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçilecek.

Diğer yandan , hükümet dar gelirlilere ucuz konut projesini de yakında açıklaması bekmeniyor.