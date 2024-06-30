Konut kredisi faizleri uçuşa geçti. 2 milyon liranın aylık taksitleri dudak uçuklatıyor

Artık 2 milyon lira ile satın alınabilecek ev kalmadı ancak elindeki birikimin üzerini banka kredisi çekerek tamamlamayı düşünen vatandaşları da yüksek aylık taksitler bekliyor.
Peki hangi banka konut kredisi için yüzde kaç faiz alıyor? İşte banka banka konut kredisi faizleri ve 2 milyon liranın aylık ödeme tutarları...
Hesap uzmanları ev alacak kişilere kredi almadan önce banka banka faiz oranlarını kıyaslamaları dışında bankaların çıkardıkları çeşitli sigorta ve dosya masraflarını da dikkate almalarını öneriyor. Diğer yandan konut kredisi alacakların örnek hesaplamalar yaptırarak aylık tutarın ödeyebilecekleri aralıkta olup olmadığını da öğrenmeleri öneriliyor.
Banka kredileri sürekli değişkenlik gösterirken son olarak konut kredisi faiz oranları değişti. İşte 10 yıllık vade ile çekilen 2 milyon liranın aylık ödeme tutarları...
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 lira
Toplam Ödeme: 7.549.132 lira
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 lira
Toplam Ödeme: 7.550.072 lira
ING
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,14
Aylık Taksit: 64.375,67 lira
Toplam Ödeme: 7.745.200 lira
VAKIF KATILIM
Kar Payı Oranı: yüzde 3,04
Aylık Taksit: 62.519,14 lira
Toplam Ödeme: 7.519.301 lira
KUVEYTURK
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 lira
Toplam Ödeme: 7.632.966 lira
GARANTİ
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık Taksit: 65.495,01 lira
Toplam Ödeme: 7.884.195 lira
YAPIKREDİ
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 72.096,23 lira
Toplam Ödeme: 8.670.738 lira
TÜRKİYE FİNANS
Kar Payı Oranı: Yüzde 4,43
Aylık Taksit: 89.090,68 lira
Toplam Ödeme: 10.707.681 lira
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 70.956,61 lira
Toplam Ödeme: 8.532.167 lira
VAKIF KATILIM
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76.683,16 lira
Toplam Ödeme: 9.222.979 lira
HALKBANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84.412,75 lira
Toplam Ödeme: 10.152.090 lira
ALTERNATİF BANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,20
Aylık Taksit: 84.607,13 lira
Toplam Ödeme: 10.171.155 lira
DENİZ BANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 90.264,03 lira
Toplam Ödeme: 10.848.642 lira
ANADOLUBANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,91
Aylık Taksit: 98.512,94 lira
Toplam Ödeme: 11.835.672 lira
ZİRAAT KATILIM
Kar Payı Oranı: Yüzde 5,50
Aylık Taksit: 110.178,57 lira
Toplam Ödeme: 13.236.993 lira
ŞEKER BANK
Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 lira
Toplam Ödeme: 14.170.288 lira.