Konut kredisi faizleri uçuşa geçti. 2 milyon liranın aylık taksitleri dudak uçuklatıyor

Artık 2 milyon lira ile satın alınabilecek ev kalmadı ancak elindeki birikimin üzerini banka kredisi çekerek tamamlamayı düşünen vatandaşları da yüksek aylık taksitler bekliyor.

Peki hangi banka konut kredisi için yüzde kaç faiz alıyor? İşte banka banka konut kredisi faizleri ve 2 milyon liranın aylık ödeme tutarları...

Hesap uzmanları ev alacak kişilere kredi almadan önce banka banka faiz oranlarını kıyaslamaları dışında bankaların çıkardıkları çeşitli sigorta ve dosya masraflarını da dikkate almalarını öneriyor. Diğer yandan konut kredisi alacakların örnek hesaplamalar yaptırarak aylık tutarın ödeyebilecekleri aralıkta olup olmadığını da öğrenmeleri öneriliyor.

Banka kredileri sürekli değişkenlik gösterirken son olarak konut kredisi faiz oranları değişti. İşte 10 yıllık vade ile çekilen 2 milyon liranın aylık ödeme tutarları...

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62.704,27 lira

Toplam Ödeme: 7.549.132 lira

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62.704,27 lira

Toplam Ödeme: 7.550.072 lira

ING

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 64.375,67 lira

Toplam Ödeme: 7.745.200 lira

VAKIF KATILIM

Kar Payı Oranı: yüzde 3,04

Aylık Taksit: 62.519,14 lira

Toplam Ödeme: 7.519.301 lira

KUVEYTURK

Kar Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 lira

Toplam Ödeme: 7.632.966 lira

GARANTİ

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65.495,01 lira

Toplam Ödeme: 7.884.195 lira

YAPIKREDİ

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72.096,23 lira

Toplam Ödeme: 8.670.738 lira

TÜRKİYE FİNANS

Kar Payı Oranı: Yüzde 4,43

Aylık Taksit: 89.090,68 lira

Toplam Ödeme: 10.707.681 lira

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 70.956,61 lira

Toplam Ödeme: 8.532.167 lira

VAKIF KATILIM

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76.683,16 lira

Toplam Ödeme: 9.222.979 lira

HALKBANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84.412,75 lira

Toplam Ödeme: 10.152.090 lira

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,20

Aylık Taksit: 84.607,13 lira

Toplam Ödeme: 10.171.155 lira

DENİZ BANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 90.264,03 lira

Toplam Ödeme: 10.848.642 lira

ANADOLUBANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 4,91

Aylık Taksit: 98.512,94 lira

Toplam Ödeme: 11.835.672 lira

ZİRAAT KATILIM

Kar Payı Oranı: Yüzde 5,50

Aylık Taksit: 110.178,57 lira

Toplam Ödeme: 13.236.993 lira

ŞEKER BANK

Konut kredisi faiz oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 117.922,74 lira

Toplam Ödeme: 14.170.288 lira.