Altın yatırımını böyle yapanlar yandı. Yarın 81 ilde başlıyor

Türkiye genelinde 81 ilde kuyumcular yarından itibaren bir grup altını bozmama kararı aldı.

Gram altın ya da çeyrek altın alarak biriktiremeyen vatandaşlar uzun zamandır kesme altın olarak adlandırılan eski altın parçalarını alarak biriktirmeye başlamıştı.

Ancak bu tür altınları satın alırken sahte mi gerçek mi olduğunu belirlemekte zorlanan kuyumcular artık kesme altın getiren müşterilerinin altınlarını paraya çevirmeme kararı aldı. Uygulama ise yarından itibaren 81 ilde başlayacak.

Yatırımını ise kesme altın yönünde yapan milyonlarca kişi ise ellerindeki altınları ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 80'e yakın bir oranda getiri sağlayan altında bu yıl sonuna kadar rekor artış bekleniyor. Piyasa uzmanlarının altın fiyatlarının yükseleceğine dair ardı ardına yaptıkları açıklamalarda yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

Ancak altın sektörünün büyük bir ayağını oluşturan kuyumcular ise ellerine gelen sahte altınlar nedeni ile zarara uğruyor. Hareketlenen altın pazarında kendilerini korumaya almak için bir düzü tedbir alan kuyumcular ise ortak karar alarak artık kesme altın almayacaklarını duyurdu.