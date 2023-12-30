Kasım sonu gibi ekrana gelmesi beklenen ‘Aşka Düşman’ın yayın tarihi, aynı ayın ortalarında Ocak 2024’e ertelenmişti. O dönemde kaleme aldığım yazımda, ‘Yayın erteleme ‘stratejik’ mi?’ diye başlık atmıştım.

“Çünkü, yılbaşı sonrası dizilerin birkaç hafta yayınlarına ara veriliyor. TV8 de bu boşluktan yararlanmak için böyle bir karar almış olabilir. Sizce?” diye de sormuştum. Haftalar önce ne yazdıysam gerçek oldu. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç ve Merve Nur Bengi’nin paylaştığı, yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği kanalın tek dizisi Aşka Düşman, ilk bölümüyle 4 Ocak Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Bakalım, TV8’in ‘Aşka Düşman’ planı tutacak mı?



‘Cevap Ver Türkiye’ başlıyor

Berfu-Eser Yenenler çifti, yılbaşı öncesi sevenlerine sürpriz yaptı. İkilinin birlikte sunacakları America Says’in Türkiye uyarlaması ‘Cevap Ver Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu.

Cumartesi ve Pazar günleri 17.15’te TV8’de ekrana gelecek program, ilk bölümüyle bugün ekran yolculuğuna çıkacak. 2 takımdan oluşacak yarışmacılar, hem zamana karşı mücadele edecek hem de Türkiye’nin sorulara ne cevaplar vereceğini tahmin etmeye çalışacak.

Bilgi yarışması ‘Cevap Ver Türkiye’, hafta sonlarınıza renk katacak. Yolu açık, reytingi bol olsun.



Arak gitti, Kara geldi

Show TV’de ilk bölümüyle 21 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Arak dizisiyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Yılbaşı döneminde dizilerin ara tatile girmesi nedeniyle 2. bölümü 11 Ocak 2024 Perşembe akşamı yayınlanacak Arak’ın adı değişti. Dizinin yeni ismi Kara oldu. Sanırım, Türk Televizyon Tarihi’nde böyle bir olay ilk kez yaşanıyor. Daha önce, yayına girdikten sonra adı değişen bir dizi ben hatırlamıyorum.

Most Production imzalı dizi, ailesinin yaşamını altüst edenlerden hesap sormak için harekete geçen Kara’nın (İlker Kaleli) sürpriz bir şekilde yolunun kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana taşıyor.