Pınar Deniz aileye girdi! Kaan Yıldırım'ın ablasıyla takipleşmeye başladı

Yargı dizisinde 'Ceyiln' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele katılarak aşklarını ilan etmişti.

Pınar Deniz, aileye de girdi. Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi geçtiğimiz hafta Maslak Uniq'de Demet Akbağ'ın başrolünde oynadığı 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitmişti.

Gösteri sonrası kameralara yansıyan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, araç içinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evlilik sorularına “Çok iyi giden bir ilişkimiz var, mutluyuz. Hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel” yanıtını verdi.