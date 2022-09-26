Pınar Deniz ilginç anısını anlattı! ''Beni ekranda görüp istemeye gelmişler''

Ekranın beğenilen dizilerinden ‘Yargı’da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, 2016’da ‘Vatanım Sensin’ dizisiyle yayınlandığı zaman yaşadığı ilginç olayı anlattı.

O dönem şöhreti yakalayan oyuncu "Dizide beni çok beğenip evimi bulup çat kapı istemeye gelmişlerdi! Bir hafta ısrarcı olmuştu aile. Bakıldığında korkunç ama komik bir olay" dedi.

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda işi ve başarısı hakkında şu sözleri söylemişti: "Bu başarının sırrı; çok çalışmak. Ben uyumayıp sadece işime odaklandığım bir dönemdeyim. Mesleğimi çok seviyorum, işimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum. Kendimi ekranda izlerken ağlarım. Çok fazla özeleştiri yaparım.”

