Ata Demirer İzmir'de cüzdanını düşürdü. Başına gelen olayla şaşkına döndü 

Ünlü komedyen Ata Demirer, yaz aylarının büyük bölümünü İzmir’de geçiriyor. Demirer İzmir'in Urla ilçesinde cüzdanını düşürdü. Ata Demirer'in cüzdanını bulan kişiler, içindeki kimlikte cüzdanın sahibini belirleyerek Demirer'in evine gitti ve cüzdanı teslim etti.

"GÜZEL İNSANLAR"

Demirer, başına gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Demirer, "Urla'da cüzdanımı düşürmüşüm, kapım çaldı iki iyi insan getirdi. Güzel İzmir başkadır" dedi.