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Ata Demirer asansörde özçekim yapan ünlülere esprili bir gönderme yaptı

Kısa bir süre önce Bursa Bülbülü adlı filminin çekimlerini tamamlayan Ata Demirer, şimdilerde gündelik hayatın temposuna ayak uydurmaya çalışıyor. Renkli paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan Demirer, bu defa asansörde özçekim yapan ünlülere esprili bir gönderme yaptı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:24
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Ata Demirer asansörde özçekim yapan ünlülere esprili bir gönderme yaptı
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Hemen her sene olduğu gibi bu yazı da teknesinde geçiren ve takipçilerine bol bol deniz fotoğrafı atan oyuncu ve komedyen Ata Demirer, aynı zamanda yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerini de tamamladı.

Çektiği filmlerle büyük beğeni toplayan Demirer, kısa bir süre önce çekimlerini tamamladığı filmi sonrası yeniden gündelik hayata dair paylaşımlarına geri döndü.

Asansörde bulunduğu sırada özçekim yapmaya çalışan Ata Demirer, pek çok ünlü ismin benzer paylaşımlar yaptığı Instagram uygulamasının hikaye bölümünden benzer bir paylaşımda bulundu ve fotoğrafın üzerine de "Kızlar, asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim" notunu düştü.

 

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