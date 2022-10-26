Ata Demirer asansörde özçekim yapan ünlülere esprili bir gönderme yaptı

Hemen her sene olduğu gibi bu yazı da teknesinde geçiren ve takipçilerine bol bol deniz fotoğrafı atan oyuncu ve komedyen Ata Demirer, aynı zamanda yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerini de tamamladı.

Çektiği filmlerle büyük beğeni toplayan Demirer, kısa bir süre önce çekimlerini tamamladığı filmi sonrası yeniden gündelik hayata dair paylaşımlarına geri döndü.

Asansörde bulunduğu sırada özçekim yapmaya çalışan Ata Demirer, pek çok ünlü ismin benzer paylaşımlar yaptığı Instagram uygulamasının hikaye bölümünden benzer bir paylaşımda bulundu ve fotoğrafın üzerine de "Kızlar, asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim" notunu düştü.