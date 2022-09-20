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Ata Demirer'i tuvalet molasında şaşkına çeviren karşılaşma

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bursa'da çektiği son filmi Bursa Bülbülü'nün kısa süre sonra seyirciyle buluşacağının müjdesini veren oyuncu Ata Demirer, yolculuk sırasında çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:12
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Ata Demirer tuvalet molasında şaşkına döndü

Ata Demirer'i tuvalet molasında şaşkına çeviren karşılaşma
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Son filminin seyirciyle buluşması için geri sayıma başlayan Ata Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle olan etkileşimini devam ettiriyor.

Kendi hayatından da kesitler taşıyacak olan Bursa Bülbülü filminin vizyona girmesine kısa bir süre kaldığını Instagram hesabı üzerinden açıklayan Demirer, Twitter hesabı üzerinden de kuzu çevirme fotoğrafı paylaştı.

Bir yolculuk sırasında verdiği tuvalet molası sonrasında bir lokantanın vitrinindeki kuzu çevirmelerle karşılaşan Demirer bu kareyi takipçileriyle "Tuvalet molasında kuzu çevirme ile karşılaşmak...Dünyada eşi benzeri olmayan güzel memleketim" satırlarıyla ulaştırdı.

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